Антимонопольщики предлагают повысить цены на газ в России

ФАС предложила увеличить регулируемые цены на газ. Это должно произойти в два этапа - с 1 июля следующего года и с 1 июля 2025 года, передает РИА Новости.

Увеличение каждый раз составит 8 процентов, следует из приказов ведомства, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее цены на газ в России повышали в последний раз 1 декабря прошлого года – на 8,5 процента.

- Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей,

– отметили в ФАС.

В ведомстве также добавили, что это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом. // фото: www.freepik.com