08 июля 2023, 10:14
Антимонопольщики предлагают повысить цены на газ в России
За ремонт и инвестиции заплатят российские потребители
ФАС предложила увеличить регулируемые цены на газ. Это должно произойти в два этапа - с 1 июля следующего года и с 1 июля 2025 года, передает РИА Новости.
Увеличение каждый раз составит 8 процентов, следует из приказов ведомства, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее цены на газ в России повышали в последний раз 1 декабря прошлого года – на 8,5 процента.
- Полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей,
– отметили в ФАС.
В ведомстве также добавили, что это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом. // фото: www.freepik.com