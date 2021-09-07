Посвященный петроглифам фестиваль пройдет в Карелии

Посвященный знаменитым карельским петроглифам фестиваль, происходивший с 2014 по 2019 годы, проведут снова. Он состоится 11-13 сентября, сообщили в правительстве республики.

На этот раз мероприятие посвятят включению Беломорских и Онежских петроглифов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В субботу, 11 сентября, фестиваль начнется в 11:00 и охватит две площадки на территории Беломорского района.

В павильоне, недавно открытом над самой известной группой беломорских петроглифов «Бесовы следки», организуют выставку Национального музея Карелии «Петроглифы Карелии: мир образов и образы мира».

Гости смогут посетить экскурсии по фрагменту скалы с выбивками, увидеть презентацию рельефных копий петроглифов на рисовой бумаге, выполненных петрозаводским художником Светланой Георгиевской. Также в павильоне будет работать ярмарка карельских ремесленников.

Второй площадкой мероприятия станет комплекс петроглифов «Залавруга». Здесь пройдет фестиваль первобытного искусства.

Московский ландшафтно-событийный театр «Театр Притчи» в 12:15 и 15:00 покажет спектакль «Знаки солнца на скале». Также в программе экскурсии, тематические мастер-классы и реконструкции первобытных технологий.

Потом посвященная петроглифам выставка переместится в Пудожский историко-краеведческий музей. Она откроется в 14:00 13 сентября, потом в музее пройдут мастер-классы. // Фото: «Беломорские петроглифы и Залавруга» / ВКонтакте