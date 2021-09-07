Никольскую церковь в Салми законсервировали для реставрации

В Питкярантском районе завершились работы по консервации Церкви во имя Святителя Николая Чудотворца. Храм расположен в поселке Салми, его предстоит восстановить, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Северный духовный путь».

Именно на средства этого фонда идет реконструкция построенной в 1826 году церкви.

На здании уже демонтировали купол, убрали стены алтарной части и колонны в трапезной, разобрали кирпичную кладку стен глубиной в полметра и верхней части колокольни.

По периметру храма установили строительные леса, оборудованные ведущими наверх лестницами. Таким образом, все предусмотренные проектом работы по консервации выполнены.

Специалисты сейчас разрабатывают проект следующего этапа восстановления храма.

Напомним, она идет с 2019 года на деньги благотворительного фонда. Контроль за реконструкцией памятника истории и культуры осуществляют специалисты Управления по охране объектов культурного наследия Карелии. // Фото: источник