Поступить на военную службу по контракту в Карелии можно за 3 часа

В ходе рабочей поездки в Карелию Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан ознакомился с работой республиканского пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного на улице Лизы Чайкиной в Петрозаводске. Совместно с Главой региона Артуром Парфенчиковым полпред Президента осмотрел условия, созданные для граждан, ознакомился с организацией добровольного приёма в ряды российской армии. Желающий заключить договор с Минобороны может без бюрократических проволочек сделать это на месте, получив всю необходимую квалифицированную помощь.

Исчерпывающую информацию о службе по контракту, в т.ч. о социальных льготах и выплатах денежного довольствия, можно получить в любом из районных военкоматов, в самом пункте отбора на военную службу по контракту (г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, 17, тел. 8 (8142) 76-00-42), а также по телефону «горячей линии» – 117.

Для жителей из районов Карелии на базе пункта созданы условия для временного проживания. Отбор кандидатов занимает не более трёх часов – на месте можно пройти психологическое тестирование и медицинское обследование. После этого гражданин выбирает место прохождения военной службы, и ему предлагают конкретную воинскую должность на основе его образования и военной учетной специальности. Затем начальник пункта отбора составляет приказ о заключении контракта и направлении гражданина в военную часть. Вся процедура, вплоть до отбытия на службу может уложиться в три часа. Для военнослужащего прорабатывают маршрут, приобретают билеты до военной части, а также снабжают его сухим продовольственным пайком на время следования.

Контракт заключается на 1, 2, 3 года и 5 лет. Военнослужащим положена единовременная выплата 195 тысяч рублей при заключении контракта на срок от года и более. В зоне СВО предусмотрено месячное довольствие от 204 тысяч рублей в зависимости от звания, должности и выслуги лет.