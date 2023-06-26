Нового главу городского поселения избрали в Карелии

У Медвежьегорска новый глава. Об этом сегодня сообщает VK-паблик «Газета «Диалог».

Нового главу избрали на внеочередной сессии совета Медвежьегорского городского поселения пятого созыва. В повестке было два вопроса: удаление главы поселения Саяда Искендерова в отставку и избрание нового руководителя. Им стал Дмитрий Хлыстко.

«По итогам голосования главой Медвежьегорского городского поселения избран депутат Совета Медвежьегорского городского поселения по избирательному округу № 15 Хлыстко Дмитрий Вячеславович», - сказано в сообщении паблика.