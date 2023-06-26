26 июня 2023, 21:23
Нового главу городского поселения избрали в Карелии
Нового руководителя Медвежьегорска утвердили на сессии совета поселения
У Медвежьегорска новый глава. Об этом сегодня сообщает VK-паблик «Газета «Диалог».
Нового главу избрали на внеочередной сессии совета Медвежьегорского городского поселения пятого созыва. В повестке было два вопроса: удаление главы поселения Саяда Искендерова в отставку и избрание нового руководителя. Им стал Дмитрий Хлыстко.
«По итогам голосования главой Медвежьегорского городского поселения избран депутат Совета Медвежьегорского городского поселения по избирательному округу № 15 Хлыстко Дмитрий Вячеславович», - сказано в сообщении паблика.