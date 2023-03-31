Построенное в Карелии краболовное судно отправится во Владивосток

Краболовное судно «Капитан Александров» отправится по Северному морскому пути в порт приписки во Владивостоке. В четверг, 30 марта, Онежский судостроительно-судоремонтный завод передал судно заказчику ГК «Русский Краб». Краболов был построен на верфи в Карелии.

Судно оснащено емкостью для живого краба на 110 тонн. По информации издания PortNews, корабль прошел испытания в акватории Финского залива.

«Капитан Александров» - головное судно серии судов, предназначенных для добычи и перевозки живого краба. Краболов был заложен в июне 2020 года, на воду его спустили в январе 2022 года. // фото unsplash.com