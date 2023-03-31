Педагогов года чествовали в Петрозаводске

73 представителя 34 школ, 18 детских садов, трех спортивных школ и пяти организаций дополнительного образования в сфере культуры боролись за первенство в конкурсе «Педагог года».

В пятницу 31 марта в Петровском дворце чествовали финалистов городского конкурса. Победителей определяли в девяти номинациях.

Учителем года стала преподаватель русского языка и литературы в школе №10 Наталья Замякина, сообщили в пресс-службе администрации столицы Карелии. Она представит города на республиканском этапе конкурса.

Воспитателем года стала музыкальный руководитель детсада №102 Вера Соколова. Она также представит Петрозаводск на региональном этапе.

Детским тренером года признали Александра Несмачных спортивной школы №7. Преподаватель по классу флейты детской музыкальной школы №1 им. Синисало Денис Козлов победил в номинации «преподаватель детской школы искусств».

Специалистом года в области сопровождения признали педагога-психолога детсада №121 Ольгу Дубровину. Лучшим в номинации «специалист в области воспитания» признали педагога-организатора карельского кадетского корпуса имени Александра Невского Андрея Засухина.

Победителем в номинации «классный руководитель» стала учитель английского языка Академического лицея Анастасия Голубенко. В номинации «педагогический дебют» среди учителей победу одержала преподаватель начальных классов школы №46 Виолетта Назарова. Среди воспитателей сильнейшей оказалась Светлана Михеева из детского сада №90. // фото пресс-центр администрации города