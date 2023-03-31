В этом году в Карелии реконструируют два моста и путепровод

В 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется реконструкция объектов, расположенных в трех районах республики. Этот вид работ впервые включен в мероприятия нацпроекта. Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены 27 марта.

Подрядчиком на выполнение работ по реконструкции моста через реку Шуя на 115 км автодороги «Петрозаводск – Суоярви» в Суоярвском районе и путепровода через железнодорожные пути на 9 км автодороги, ведущей к поселку Импилахти в Питкярантском районе, выступит ООО «ЭкспрессСтрой». Реконструкцию моста через реку Верхняя Седокса на автодороге Олонец-Питкяранта-Леппясилта в Олонецком районе будет выполнять ООО «ПСК Строитель». Общая протяженность искусственных сооружений составляет около 157 пог. м.

В этом году в России по нацпроекту строительно-монтажные работы пройдут более чем на 650 мостах и путепроводах. По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, благодаря реализации нацпроекта в минувшем году удалось привести к нормативам порядка 30 тыс. пог. м искусственных сооружений на региональных и местных автомобильных дорогах. Это в два раза больше, чем планировалось. В 2023 году ремонт и капитальный ремонт пройдет на 558 объектах общей протяженностью свыше 42,3 тыс. пог. м. Мероприятия по строительству и реконструкции пройдут на 95 сооружениях суммарной длиной 10,6 тыс. пог. м.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в России обновятся мосты и путепроводы, общей протяженностью свыше 53 тыс. пог. м. В приоритете ― аварийные и предаварийные объекты.