«Амкодор-Онего» принимает в команду молодых специалистов

В России продолжается масштабный проект «За работу!». В его рамках крупные и ведущие предприятия регионов рассказывают о работе внутри своих производств.

В Карелии о своей работе в команде «Амкодор-Онего» рассказал молодой специалист Игорь Большаков.

Как и большинству парней, Игорю очень интересна техника. Чтобы подробно понимать, как работают механизмы и агрегаты, юноша поступил в петрозаводский университет на инженера.

После окончания бакалавриата с красным дипломом выпускник решил начать работать. Откликнуться на вакансию Игорь решил на «Амкодор-Онего», который выпускает харвестеры и форвардеры.

Должность инженера сейчас очень востребована на рынке труда, поэтому выбор пал именно на эту специальность,

– рассказывает Игорь.

В команду специалистов мужчина влился сразу же. Несмотря на возраст, он работает наравне со всеми. Усталость и лень – это не те слова, которыми можно охарактеризовать инженеров.

Мотивация – помочь сделать нашу технику лучше, сделать так, чтобы у компаний, которые захотят с нами сотрудничать, не возникало проблем в процессе эксплуатации нашей техники,

– признается вчерашний студент.

Сам же Игорь нацелен вырасти профессионально и продолжать в команде предприятия совершенствовать технику. Чтобы воплотить эту мечту в жизнь, специалист даже решил поступить в магистратуру.

Наша техника уже поставляется по всей России, надеюсь, будет продаваться и за рубежом.

Ролик проекта «За работу!» с Игорем Большаковым можно посмотреть по ссылке.

.Фото: скрины с ролика.