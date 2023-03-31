«Амкодор-Онего» принимает в команду молодых специалистов
В России продолжается масштабный проект «За работу!». В его рамках крупные и ведущие предприятия регионов рассказывают о работе внутри своих производств.
В Карелии о своей работе в команде «Амкодор-Онего» рассказал молодой специалист Игорь Большаков.
Как и большинству парней, Игорю очень интересна техника. Чтобы подробно понимать, как работают механизмы и агрегаты, юноша поступил в петрозаводский университет на инженера.
После окончания бакалавриата с красным дипломом выпускник решил начать работать. Откликнуться на вакансию Игорь решил на «Амкодор-Онего», который выпускает харвестеры и форвардеры.
Должность инженера сейчас очень востребована на рынке труда, поэтому выбор пал именно на эту специальность,
– рассказывает Игорь.
В команду специалистов мужчина влился сразу же. Несмотря на возраст, он работает наравне со всеми. Усталость и лень – это не те слова, которыми можно охарактеризовать инженеров.
Мотивация – помочь сделать нашу технику лучше, сделать так, чтобы у компаний, которые захотят с нами сотрудничать, не возникало проблем в процессе эксплуатации нашей техники,
– признается вчерашний студент.
Сам же Игорь нацелен вырасти профессионально и продолжать в команде предприятия совершенствовать технику. Чтобы воплотить эту мечту в жизнь, специалист даже решил поступить в магистратуру.
Наша техника уже поставляется по всей России, надеюсь, будет продаваться и за рубежом.
Ролик проекта «За работу!» с Игорем Большаковым можно посмотреть по ссылке.
.Фото: скрины с ролика.