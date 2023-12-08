Пострадавших в брянской гимназии детей перевезли в Москву

Двух детей, пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске, доставили вертолетом МЧС в Москву. Об этом сообщает «Фонтанка».

В Минздраве рассказали о том, что находящиеся в тяжелом состоянии школьники перенесли полет удовлетворительно. В пути их сопровождали медики. Детей будут лечить в Российской детской клинической больнице.

Еще трое пострадавших в результате стрельбы остаются в лечебных учреждениях Брянска. Они находятся в состоянии средней тяжести. Местные врачи провели телемедицинские консультации по всем раненым со столичными коллегами.

Напомним, утром 7 декабря ученица восьмого класса пронесла в гимназию ружье и открыла огонь. Погибли двое детей (сама нападавшая и ее одноклассница), еще пятеро пострадали. // Фото: unsplash.com / Vlad Sabila