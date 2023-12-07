50-градусный мороз прогнозируют в российском регионе

В Иркутской области ожидается лютый холод. До 11 декабря температура может опуститься до минус 40, минус 45, но в северных и верхнеленских районах температура может опуститься гораздо ниже - до минус 50, сообщает МК со ссылкой на областное МЧС.

Аномальные морозы накрыли и Карели. Региональном МЧС выпустило предупреждение о холодной погоде с 7 по 11 декабря - среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы на 10 градусов и более.

В зону аномального мороза попали Петрозаводск, Костомукша, Суоярвский округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Сортавальский районы. // фото «Петрозаводск говорит»