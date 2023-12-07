Рост заболеваемости гриппом и COVID-19 фиксируют в России

В России впервые за последние три года фиксируют синхронный рост заболеваемости гриппом и коронавирусом.

За медицинской помощью обратились более миллиона россиян с признаками респираторных заболеваний. Растет и число тех, кто обращается по поводу коронавируса.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, объединение волн подъема гриппа и подъема ковида несет дополнительные риски для людей.

«Увеличивается количество госпитализируемых, растет тяжесть заболевания», - цитирует Попову агентство ТАСС. // фото «Петрозаводск говорит»