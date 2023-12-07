Малоимущих в России освободят от комиссии на оплату ЖКХ

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей. Их не будут платить нуждающиеся в социальной поддержке, передает ТАСС

В редакции первого чтения банковские комиссии хотели упразднить для всех физических лиц. Однако против этого выступил Национальный совет по финансовому рынку.

Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 июля 2024 года. Перечень нуждающихся в социальной поддержке установит правительство России. // фото: Ольга Гаврилова/ «Петрозаводск говорит»