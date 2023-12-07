07 декабря 2023, 14:29
Малоимущих в России освободят от комиссии на оплату ЖКХ
Госдума приняла во втором чтении проект об отмене комиссии на оплату ЖКХ для малоимущих
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей. Их не будут платить нуждающиеся в социальной поддержке, передает ТАСС
В редакции первого чтения банковские комиссии хотели упразднить для всех физических лиц. Однако против этого выступил Национальный совет по финансовому рынку.
Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 июля 2024 года. Перечень нуждающихся в социальной поддержке установит правительство России. // фото: Ольга Гаврилова/ «Петрозаводск говорит»