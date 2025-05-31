Посол России заявил о намерении Швеции перебросить войска в Финляндию

Власти Швеции модернизируют и расширяют транспортные коридоры для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

"Шведские власти активно модернизируют и расширяют существующие транспортные коридоры для потенциальной оперативной переброски сводных войсковых подразделений из северных регионов страны в Прибалтику и Финляндию",

— сказал посол Беляев.

Беляев рассказал, что между Вооруженными силами Швеции и американской Национальной гвардией уже прошли масштабные учения в Нью-Йорке и состоялись совместные маневры в условиях шведского Севера.

Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года. Президент Путин тогда назвал этот шаг бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов Стокгольма, поскольку у финских границ в ответ на подобные действия появятся российские войска и системы поражения. © «Петрозаводск говорит»