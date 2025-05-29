Обнаружен затонувший три века назад корабль с сокровищами

Части корабля Recovery, который затонул в 1787 году, удалось обнаружить у берегов Ирландии, пишет «Лента.ру».

Экспедиция Эдмонда О’Бирна, специалиста по поиску затонувших судов, сначала наткнулась на руль затонувшего корабля, а потом была найдена балка и якорь. Дайверы нашли артефакты прошлых лет - медный чайник и чернильницы. Предполагается, что есть и другие сокровища. Обломки корабля находятся на глубине 20 метров. Их собираются изучать, чтобы разгадать загадку крушения.

Три века назад корабль направлялся из Италии в Ирландию с грузом мраморных и бронзовых изделий, принадлежавших банкиру, но потерпел крушение. Экипаж судна из шести человек не выжил. © «Петрозаводск говорит»