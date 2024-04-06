Посол РФ назвал невозможным возврат к сотрудничеству с Финляндией

Россия и Финляндия не возвратятся к прежнему формату сотрудничества. Ведь вошла НАТО, заявил ТАСС посол России в этой стране Павел Кузнецов.

Дипломат полагает, что связи между соседями рано или поздно восстановятся, но это произойдет «не так быстро, как хотелось бы».

Посол сказал, что ситуация будет зависеть не столько от Хельсинки, сколько от общей линии Вашингтона и Брюсселя в отношениях с Россией.

- В любом случае возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет с учетом того, что теперь Финляндия - член агрессивного военного блока,

- заявил он.

И подчеркнул, что демонтаж отношений стал результатом односторонних действий финских властей. // фото: pixabay.com