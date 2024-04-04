Финны бессрочно продлили закрытие границы с Россией

Финские власти бессрочно продлили закрытие границы с РФ. Когда откроют КПП, неизвестно, в сообщении правительства значится формулировка «до дальнейшего уведомления».

При этом в финском кабмине отметили, что решение останется в силе «не дольше, чем это необходимо».

Для туристов также будут закрыты пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, Сантио и Нуйямаа. Цель - не допустить «инструментальную миграцию» по воде.

- Финские власти рассматривают ситуацию как долгосрочную. Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы сделать вывод о ее существенном изменении,

- сказано в сообщении.

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, около границы Финляндии с российской стороны находятся сотни или тысячи людей, которые могут быть использованы против Финляндии. // фото: unsplash.com