Финны бессрочно продлили закрытие границы с Россией
Финские власти бессрочно продлили закрытие границы с РФ. Когда откроют КПП, неизвестно, в сообщении правительства значится формулировка «до дальнейшего уведомления».
При этом в финском кабмине отметили, что решение останется в силе «не дольше, чем это необходимо».
Для туристов также будут закрыты пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, Сантио и Нуйямаа. Цель - не допустить «инструментальную миграцию» по воде.
- Финские власти рассматривают ситуацию как долгосрочную. Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы сделать вывод о ее существенном изменении,
- сказано в сообщении.
По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, около границы Финляндии с российской стороны находятся сотни или тысячи людей, которые могут быть использованы против Финляндии. // фото: unsplash.com