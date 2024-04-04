США могут создать крупный склад вооружения в Финляндии

США планируют создать крупный склад вооружения в арктической части Европы. Такое решение связано со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, пишет 4 апреля Helsingin Sanomat.

Склад будет предположительно в Финляндии, Швеции либо Норвегии, однако точное место пока не сообщается.

Заместитель командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенант Кристофера Мохана заявил, что рост числа членов НАТО изменил обстановку в области безопасности.

Создание склада вооружения около Полярного круга позволит сухопутным войскам США больше узнать о влиянии экстремальных холодов на боеприпасы и понять, что нужно сделать, чтобы лучше действовать в зимних условиях. // фото: pixabay.com