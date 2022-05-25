Последние звонки звучат в петрозаводских школах

В эти дни в школах Петрозаводска последние звонки прозвучат для 2837 девятиклассников и 1484 одиннадцатиклассников. Всего первый шаг во взрослую жизнь сделают 4321 молодых людей.

Выпускников средней школы №27 напутствовала глава города Владимир Любарский.

«Друзья, конец мая всегда сопряжен с трогательными и очень волнительными событиями – во всех школах города проходят Последние звонки. Такая концентрация всего, что происходит с человеком впервые – первые знания, первые любовь, первая дружба – возможна только в школьные годы. И это останется на всю жизнь. Ребята, в добрый путь! Ни пуха, ни пера!», - сказал Владимир Любарский. Фото: petrozavodsk-mo.ru.