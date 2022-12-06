06 декабря 2022, 20:48
После секса с коллегой 20-летняя девушка умерла
Интимное свидание закончилось трагедией для екатеринбурженки
В собственной квартире в Екатеринбурге умерла 20-летняя девушка. Это произошло после полового акта, пишет «КП – Екатеринбург».
В гости к сотруднице одного из магазинов города пришел ее 21-летний парень, с которым они в октябре познакомились на работе. Пара занялась сексом, после которого девушке стало плохо.
Она ушла в ванную комнату и стала терять сознание. Ее молодой человек вызвал скорую помощь, но когда приехали медики, девушка уже была мертва.
Сейчас следователи проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. // фото: freepik.com