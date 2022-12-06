06 декабря 2022, 18:41
Россия

Новый вирус-шпион появился в Telegram

Эксперт рассказал россиянам, как защититься от вредоносной программы

Новый вредоносный вирус угрожает компьютерам россиян. Программа под названием TgRAT управляется через популярный мессенджер Telegram, рассказал «Известиям» руководитель отдела аудита информационной безопасности T.Hunter Владимир Макаров.

- Это вредоносное программное обеспечение. Попадая на компьютер, оно устанавливает сеанс связи с Telegram-ботом и использует инфраструктуру мессенджера как сервер управления,

- объяснил эксперт.

Вирус TgRAT через Telegram делает снимки экрана, скачивает файлы и загружает данные на управляющий сервер. Программа создана для атак на компьютеры, с которых хотят украсть информацию.

Защититься можно, анализируя трафик, это делают почти все межсетевые устройства. Также поможет использования антивируса. // фото: freepik.com

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Метки: 
вирус
компьютеры
telegram