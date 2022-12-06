Новый вирус-шпион появился в Telegram

Новый вредоносный вирус угрожает компьютерам россиян. Программа под названием TgRAT управляется через популярный мессенджер Telegram, рассказал «Известиям» руководитель отдела аудита информационной безопасности T.Hunter Владимир Макаров.

- Это вредоносное программное обеспечение. Попадая на компьютер, оно устанавливает сеанс связи с Telegram-ботом и использует инфраструктуру мессенджера как сервер управления,

- объяснил эксперт.

Вирус TgRAT через Telegram делает снимки экрана, скачивает файлы и загружает данные на управляющий сервер. Программа создана для атак на компьютеры, с которых хотят украсть информацию.

Защититься можно, анализируя трафик, это делают почти все межсетевые устройства. Также поможет использования антивируса. // фото: freepik.com