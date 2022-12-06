Некоторых россиян призвали отказаться от употребления мандаринов

Диетолог Елена Соломатина перечислила заболевания, при которых стоит отказаться от употребления мандаринов. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметила врач, мандарины содержат органические кислоты, которые улучшают метаболизм. Однако при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта они могут вызвать раздражающий эффект. Цитрусовые противопоказаны при панкреатитах, гастритах и колитах в стадии обострения, предупредила медик.

Также Соломатина отметила, что мандарины - весьма аллергенный продукт. Даже если человек никогда не имел аллергию на цитрусовые, он может ее заработать, если переест их.

Диетолог посоветовала съедать в день не больше двух-трех мандаринов. // Фото: unsplash.com