После пьянки в незнакомой компании сегежанин оказался в больнице

В отдел полиции Сегежи сообщение о происшествии поступило сразу из двух источников. К правоохранителям обратились сотрудники местной больницы, куда поступил мужчина с множественными ножевыми ранениями. В это же время жильцы одного из общежитий города обратились с заявлением о драке в подъезде.

Как рассказали в пресс-службе МВД, потерпевший пришел в общежитие в незнакомую компанию. Во время распития спиртного между ним и другим гостем возник конфликт, в результате которого ранее несудимый 48-летний сегежанин схватил нож и нанес несколько ударов оппоненту. Тот покинул застолье, вышел на улицу, где уже прохожие вызвали скорую помощь. А подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы, приехавшие на вызов.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: pxhere.