Из карельских магазинов продолжают выносить товары без оплаты

В Петрозаводске и Кеми сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии были задержаны трое нарушителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Кеми днем 47-летний мужчина пронес мимо кассы товар на сумму две тысячи рублей. Еще один 36-летний местный житель пытался вынести из другого магазина алкоголь. Представители службы безопасности торговых заведений вынуждены были вызвать наряд правоохранителей, который и задержал злоумышленников.

В карельской столице 19-летний петрозаводчанин без оплаты вынес из магазина товары личной гигиены. Ущерб составил порядка одной тысячи рублей. Он также был задержан росгвардейцами и доставлен в отдел полиции. Фото: 10.rosguard.gov.ru.