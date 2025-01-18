После падения ребенка в колодец усилили контроль за состоянием люков

После трагедии с падением 6-летнего ребенка в открытый люк глава Олонецкого района Вадим Мурый сообщил, что был отдан приказ подрядным организациям усилить контроль за состоянием всех люков на территории района.

Это решение было принято после того, как 17 января в поселке Ильинский мальчик оказался в колодце и был экстренно госпитализирован. Спустя некоторое время он был перевезен в Петрозаводск для дальнейшего лечения.

В связи с этим жители района получили инструкцию: если они заметят открытые люки, следует немедленно сообщить об этом в ЕДДС по следующим телефонам: 09, 8 964 317 8100, 8 (814-36) 4-12-40, либо отправить фото с указанием точного адреса в группу Олонецкого района.

Кроме того, Вадим Мурый выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу Олонецкой ЦРБ за профессионализм в оказании медицинской помощи. Особые слова признательности были адресованы Алексею Родионову, который первым откликнулся на призыв о помощи и извлек ребенка из колодца. // фото: pixabay.com