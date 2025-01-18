Несколько снегоходов ушли под лед в Карелии – как их доставали

В Карелии за время новогодних праздников несколько снегоходов оказались под льдом, об этом сообщается в паблике «ВОДОЛАЗ-10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ». Недавно специалисты вытащили два снегохода марки BRP, один из которых оказался в Ялгубе, а второй — на Шотозеро.

Первое извлечение прошло без проблем. Снегоход был поднят всего за пару часов, так как глубина составила 2,5 метра, а до берега оставалось около 60 метров. Лед был достаточно крепким, особенно в пяти метрах от майны.

Однако со вторым снегоходом возникли сложности. Он находился практически у открытой воды, и чтобы добраться до нормального льда, пришлось преодолеть около 100 метров. В результате работы по извлечению заняли гораздо больше времени, чем ожидалось. // фото: «ВОДОЛАЗ-10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ»/ВКонтакте