Две фуры столкнулись на трассе в Карелии, есть пострадавшие

На трассе Р-21 «Кола» в Лоухском районе Карелии в субботу, 18 января, столкнулись две фуры. Как сообщили в Госкомитете по безопасности республики, в результате инцидента есть пострадавшие.

Информация об аварии поступила в систему «112» в 10:20. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, в том числе дорожные полицейские, пожарные-спасатели из Лоухского района и бригады скорой помощи.

Обстоятельства аварии и степень травм пострадавших уточняются, идет проверка. // фото: «Петрозаводск говорит»