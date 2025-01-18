Пожар в Сегеже: в огне пострадал автомобиль УАЗ

Вечером 17 января в Сегеже, на улице Антикайнена, произошел пожар, в котором пострадал автомобиль УАЗ. Как сообщает МЧС Карелии, возгорание было зафиксировано в 18:45.

Для ликвидации огня были привлечены 10 пожарных, а также две единицы техники.

В ходе тушения выяснилось, что в результате пожара были повреждены моторный отсек, потолок салона и два передних сиденья, общая площадь повреждений составила 4 квадратных метра. Информации о пострадавших нет. // фото: pexels.com