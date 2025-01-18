18 января 2025, 12:40
Происшествия

Пожар в Сегеже: в огне пострадал автомобиль УАЗ

Салон и моторный отсек автомобиля выгорели, огонь тушили 10 пожарных

Вечером 17 января в Сегеже, на улице Антикайнена, произошел пожар, в котором пострадал автомобиль УАЗ. Как сообщает МЧС Карелии, возгорание было зафиксировано в 18:45.

Для ликвидации огня были привлечены 10 пожарных, а также две единицы техники.

В ходе тушения выяснилось, что в результате пожара были повреждены моторный отсек, потолок салона и два передних сиденья, общая площадь повреждений составила 4 квадратных метра. Информации о пострадавших нет. // фото: pexels.com

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Сегежа
пожар
автомобиль