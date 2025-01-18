Мошенник под видом работодателя обманул пенсионерку в Сортавале

Пожилая жительница Сортавалы стала жертвой мошенничества, потеряв почти 80 тысяч рублей. Женщина разместила объявление на популярном сайте в поисках подработки, сообщили в МВД Карелии.

На предложение 65-летней соискательницы откликнулся мужчина, который утверждал, что ищет помощницу для своей пожилой матери, проживающей в том же городе.

Согласившись на работу, женщина получила сообщение от собеседника о переводе денежных средств. Он заявил, что по ошибке отправил больше необходимого и попросил вернуть излишек.

Для этого пенсионерка, следуя его указаниям, включила демонстрацию экрана на телефоне и выполнила ряд операций в банковском приложении.

После завершения разговора женщина обнаружила исчезновение своих сбережений, а также то, что на ее имя были оформлены кредиты. Осознав произошедшее, она обратилась за помощью к дочери, которая посоветовала незамедлительно сообщить о преступлении в полицию. // фото: freepik.com