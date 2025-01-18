Под окнами жилого дома в Беломорске прогремел взрыв

В Беломорске под лоджией жилого дома на улице Мерецкова произошел взрыв. Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности, информация об инциденте поступила на службу «Система-112» в 20:03.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции и пожарной части №61. При осмотре обнаружили остатки пиротехнического изделия, предположительно петарды марки «Корсар». В результате взрыва были повреждены окна лоджии на первом этаже.

К счастью, обошлось без пострадавших. Полиция инициировала проверку по факту случившегося для установления обстоятельств и возможных виновников происшествия. // фото: Госкомитет Карелии по безопасности/Telegram