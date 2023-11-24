После гибели четырех человек в ДТП в Карелии завели уголовное дело

По факту аварии со смертельным исходом в Сегежском районе возбуждено уголовное дело. Как уточняется в телеграм-канале «Полиция Карелии», дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Днем 23 ноября на трассе «Кола» столкнулись грузовик и два микроавтобуса. Авария унесла жизни четырех человек, еще двое госпитализированы.

Личности погибших устанавливают: они были пассажирами одного из микроавтобусов. Водитель и пассажир этой же машины, отец и сын из Санкт-Петербурга, вылетели из салона через лобовое стекло. Оба в тяжелом состоянии находятся в Сегежской ЦРБ.

Ведется следствие. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии