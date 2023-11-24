24 ноября 2023, 08:47
После гибели четырех человек в ДТП в Карелии завели уголовное дело
Страшная авария произошла в Сегежском районе: столкнулись два микроавтобуса и грузовик
По факту аварии со смертельным исходом в Сегежском районе возбуждено уголовное дело. Как уточняется в телеграм-канале «Полиция Карелии», дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Днем 23 ноября на трассе «Кола» столкнулись грузовик и два микроавтобуса. Авария унесла жизни четырех человек, еще двое госпитализированы.
Личности погибших устанавливают: они были пассажирами одного из микроавтобусов. Водитель и пассажир этой же машины, отец и сын из Санкт-Петербурга, вылетели из салона через лобовое стекло. Оба в тяжелом состоянии находятся в Сегежской ЦРБ.
Ведется следствие. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Карелии