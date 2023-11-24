24 ноября 2023, 08:35
Четверо детей погибли в российском регионе
Взрослых рядом не было, угарный газ пошел от печи
Дети 6, 7, 10 и 15 лет отправились угарным газом в Ростовской области. Их оставили дома одних.
Трагедия произошла на хуторе Шахтенки. Угарный газ пошел от печи. Взрослых рядом не было. Дети погибли, сообщает телеграм-канал «МЧС России».
Специалисты призвали не оставлять без присмотра затопленные печи, очищать дымоход от сажи, не эксплуатировать неисправные печи и не оставлять детей без присмотра. // фото unsplash.com/ io&tech