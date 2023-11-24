Жителя отдаленной деревни в Карелии спасали пожарные

Вечером 23 ноября на пульт пожарно-спасательной части №14 по охране острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи.

В деревне Воробьи мужчина сломал руку и нуждался в помощи. Пожарные на судне «Хивус» на воздушной подушке прибыли к месту вызова, осмотрели пострадавшего, наложили шину на поврежденную руку. После этого мужчину доставили в деревню Оятивщина, где его ждала «скорая помощь».