Появилось видео с места смертельного ДТП на севере Карелии

Видео с места массовой аварии на трассе «Кола» опубликовали в Telegram-канале «Полиция Карелии». В кадре серьезно поврежденные автомобили, их три.

Напомним, ДТП случилось в 40 километрах от Сегежи а 15:40, столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса.

Четыре человека погибли, двоих госпитализировали с серьезными травмами в тяжелом состоянии. // фото, видео: «полиция Карелии»/Telegram