После аварии на трассе в Карелии женщина оказалась в больнице

Вечером в понедельник, 5 декабря, в Медвежьегорском районе произошла авария. В этом ДТП пострадала гостья Карелии, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава РК Михаил Охлопков.

Из Медвежьегорской ЦТР ему доложили, что к ним госпитализировали с сотрясением головного мозга 33-летнюю жительницу Мурманска.

Она пострадала на 40-м километре от развилки на Медвежьегорск. Там столкнулись легковых автомобиля. // фото: freepik.com