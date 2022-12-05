Гараж вспыхнул на севере Карелии

Сегодня в 14:49 на пульт Единой службы спасения поступил сигнал о пожаре в Беломорске. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому району.

На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро специалистов местной пожарной части. Выяснилось, что горит гараж. В кратчайшие сроки пожар был локализован, а затем ликвидирован.

Есть ли в результате ЧП пострадавшие, не уточняется. // Фото паблика ОПС по Беломорскому району