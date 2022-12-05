Молодой житель Карелии выпил и избил до полусмерти родственника

В Кондопоге будут судить 29-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, преступление было совершено в одну из летних ночей. Подозреваемый, будучи пьяным, поссорился на общей кухне одного из домов Кондопоги со своим родственником. Молодой человек ударил мужчину по лицу, а когда тот упал, продолжил избивать уже лежащего на полу оппонента.

Травмы, полученные жертвой, были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело передано в суд. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com