05 декабря 2022, 16:03
Молодой житель Карелии выпил и избил до полусмерти родственника
В Кондопожском районе в суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью
В Кондопоге будут судить 29-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, преступление было совершено в одну из летних ночей. Подозреваемый, будучи пьяным, поссорился на общей кухне одного из домов Кондопоги со своим родственником. Молодой человек ударил мужчину по лицу, а когда тот упал, продолжил избивать уже лежащего на полу оппонента.
Травмы, полученные жертвой, были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело передано в суд. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com