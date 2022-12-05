Мужчина обворовал дом родственницы – вынес технику и электронику

В полицию с заявлением обратилась жительница Петрозаводска – в ее загородном доме побывал вор, который похитил различное имущество на несколько десятков тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Хотя изначально потерпевшая не знала, кого можно было заподозрить в преступлении, кража была раскрыта оперативниками достаточно быстро. Виновником переживаний женщины оказался 26-летний брат заявительницы, ранее судимый за имущественное преступление и имеющий пагубные пристрастия.

Как выяснили полицейские, вечером он намеренно пришел в гости к родственнице в петрозаводскую квартиру, похитил ключи от загородного дома и тут же отправился туда. Украденные микроволновую печь, телевизор, лодочный мотор, бензопилу и другие вещи, стоимость которых превысила 50 тысяч, он успел сбыть.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, по которой ему грозит наказание – до шести лет лишения свободы.