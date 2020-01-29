29 января 2020, 09:59
Пошел на обгон: Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска
Лобовое столкновение на улице Кирова в карельской столице попало в объектив камеры видеонаблюдения
Сегодня в 9:27 утра на улице Кирова в Петрозаводске, в районе пересечения с улицей Свердлова, произошла авария. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля, при этом виновник ДТП выехал на встречную полосу. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».
На кадрах видно, как один автомобиль двигался со стороны центра города. Внезапно водитель решил обогнать ехавшую впереди машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, двигавшимся к проспекту Ленина.
В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. На месте работают сотрудники скорой помощи, пожарной службы и ГИБДД.
Движение на перекрестке затруднено.