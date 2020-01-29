Пошел на обгон: Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Сегодня в 9:27 утра на улице Кирова в Петрозаводске, в районе пересечения с улицей Свердлова, произошла авария. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля, при этом виновник ДТП выехал на встречную полосу. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

На кадрах видно, как один автомобиль двигался со стороны центра города. Внезапно водитель решил обогнать ехавшую впереди машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, двигавшимся к проспекту Ленина.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. На месте работают сотрудники скорой помощи, пожарной службы и ГИБДД.

Движение на перекрестке затруднено.