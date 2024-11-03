03 ноября 2024, 13:05
Порядок формирования больничного могут изменить в России
Сведения о тех, кто слишком часто брал больничный, хотят передавать во врачебную комиссию
В России предложили внести изменения в порядок формирования листа нетрудоспособности. Врачей хотят обязать передавать документы о пациенте, который оформлял больничный четыре раза за полгода, во врачебную комиссию. Об этом сообщает ТАСС.
Предполагается, что это даст возможность выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и проводить профилактику.
В качестве исключения предусмотрены случаи ухода за больным членом семьи, реабилитации, лечение при социально значимых заболеваниях или при болезнях, требующих заместительной почечной терапии. // фото freepik.com