Порядок формирования больничного могут изменить в России

В России предложили внести изменения в порядок формирования листа нетрудоспособности. Врачей хотят обязать передавать документы о пациенте, который оформлял больничный четыре раза за полгода, во врачебную комиссию. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что это даст возможность выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и проводить профилактику.

В качестве исключения предусмотрены случаи ухода за больным членом семьи, реабилитации, лечение при социально значимых заболеваниях или при болезнях, требующих заместительной почечной терапии. // фото freepik.com