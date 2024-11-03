Россиянка родила пятнадцатого ребенка

У семейной пары в Тюменской области родился пятнадцатый ребенок. О столь радостном событии рассказали в телеграм-канале регионального правительства.

Малышка появилась на свет 29 октября. Ее назвали Дианой. Мама вместе с дочкой пока находятся в перинатальном центре, но скоро их отпустят домой в город Ишим.

В 2023 году семья была награждена государственными наградами – «Материнская слава» и «Отцовская доблесть».

Власти Тюменской области поздравили семью и пожелали здоровья, счастья и благополучия. // фото unsplash.com/ Omar Lopez