Сервис «Жизненная ситуация» запущен на Госуслугах

Сервис для помощи при переезде в другой региона России стал доступен на портале Госуслуги. Он называется «Жизненная ситуация», сообщается на сайте правительства РФ.

Услуга должна облегчить гражданам работу с документами – от смены регистрации до записи ребенка в образовательное учреждение.

У пользователей появилась возможность направить заявление о регистрации по месту жительства, переоформить полис ОМС, пенсии и соцвыплаты, прикрепиться к поликлинике, встать на учет в военкомате.

Также сервис предоставляет справочную информацию. Для тех, кто собирается переезжать, подготовлены памятки по переезду с домашними животными, на личном автомобиле, есть информация о том, как обеспечить комфортный переезд людям с ограниченными возможностями.

Ожидается, что сервис позволит в два раза сократить сроки оформления документов – с 20 до 10 дней. При этом количество необходимых документов планируется сократить с 15 до 5 и снизить количество визитов в ведомства. // фото unsplash.com/ Jenia Flerman