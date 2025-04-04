Порог ответственности за наркопреступления хотят снизить до 14 лет

Снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет предложил Следственный комитет России выступил за снижение. С такой инициативой председатель следкома Бастрыкин выступил в интервью агентству ТАСС.

Бастрыкин мотивировал это тем, что в последнее время подростки младше 16 лет активно участвуют в наркоторговле. Каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности как раз за сбыт наркотиков. Уголовные дела приходится прекращать, поскольку обвиняемые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности (16 лет).

В прошлом году более 3,5 тысячи преступлений подростков было связано с оборотом наркотиков. Председатель СК уточнил, что чаще всего детей втягивают в преступную деятельность через мессенджеры.