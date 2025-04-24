Популярный российский певец пожаловался на свою пенсию

Популярный российский певец Александр Маршал раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит kp.ru.

Как отметил заслуженный артист России, до недавнего времени он получал 12 тысяч рублей в месяц. Затем пенсию повысили, и теперь ему выплачивают 16 тысяч рублей. Как прожить на эти деньги - певец не знает.

Маршал отметил, что вся пенсия уходит на бытовые нужды. Поэтому ему приходится продолжать работать. © «Петрозаводск говорит»