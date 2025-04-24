24 апреля 2025, 15:13
Россия

Популярный российский певец пожаловался на свою пенсию

Александр Маршал не понимает, как можно прожить на 16 тысяч рублей в месяц
Фото: «Петрозаводск говорит»

Популярный российский певец Александр Маршал раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит kp.ru.

Как отметил заслуженный артист России, до недавнего времени он получал 12 тысяч рублей в месяц. Затем пенсию повысили, и теперь ему выплачивают 16 тысяч рублей. Как прожить на эти деньги - певец не знает.

Маршал отметил, что вся пенсия уходит на бытовые нужды. Поэтому ему приходится продолжать работать. © «Петрозаводск говорит»

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