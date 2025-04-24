Девочка сломала позвоночник при попытке побега из соццентра

В Нижегородской области 15-летняя девочка сломала позвоночник во время побега из социально-реабилитационного центра. Об этом пишет NewsNN.

По данным источника, подросток неудачно спрыгнула со второго этажа. Воспитатели нашли девочку лежавшей на асфальте и вызвали скорую помощь.

Отмечается, что пострадавшая попала в соццентр в декабре по инициативе матери. Воспитатели рассказали, что девочка необщительная, прогуливала учебу и хотела домой. © «Петрозаводск говорит»