24 апреля 2025, 13:51
Девочка сломала позвоночник при попытке побега из соццентра
В Нижегородской области подросток неудачно спрыгнула со второго этажа
Фото: unsplash.com / Eric Ward
В Нижегородской области 15-летняя девочка сломала позвоночник во время побега из социально-реабилитационного центра. Об этом пишет NewsNN.
По данным источника, подросток неудачно спрыгнула со второго этажа. Воспитатели нашли девочку лежавшей на асфальте и вызвали скорую помощь.
Отмечается, что пострадавшая попала в соццентр в декабре по инициативе матери. Воспитатели рассказали, что девочка необщительная, прогуливала учебу и хотела домой. © «Петрозаводск говорит»