Мужчине дали более семи лет колонии за кражу яиц из магазина

В Санкт-Петербурге 34-летнего мужчину приговорили к 7 годам 7 месяцам колонии строгого режима за кражу куриных яиц. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы.

По данным ведомства, ранним утром в один из дней петербуржец вынес из магазина 14 упаковок яиц по 10 штук каждая. Ущерб составил 1,7 тысячи рублей. Его признали виновным в грабеже.

Осужденный рассказал, что яйца он принес домой. Часть съел сам, часть раздарил знакомым. © «Петрозаводск говорит»