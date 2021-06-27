27 июня 2021, 14:48
Популярные радиостанции временно замолчат в Петрозаводске
РТПЦ опубликовал график отключений теле- и радиовещания на неделе с 28 июня по 4 июля
Радиотелевизионный передающий центр Карелии рассказал, в каких населенных пунктах на неделе с 28 июня по 4 июля будут отключать теле- и радиовещание.
Так, в Петрозаводске 28 июня временно прервется вещание радиостанций «Европа Плюс», «Калина Красная» и «Наше Радио». Эфир будет остановлен с 8 до 13 часов из-за плановых профилактических работ.
Отключения телевещания на предстоящей неделе возможны в поселках Ламбасручей, Паданы и Софпорог. Перерывы в подаче сигнала связаны с плановыми отключениями электроэнергии. Полный график можно посмотреть по ссылке. Фото livejournal.com