Популярные радиостанции временно замолчат в Петрозаводске

Радиотелевизионный передающий центр Карелии рассказал, в каких населенных пунктах на неделе с 28 июня по 4 июля будут отключать теле- и радиовещание.

Так, в Петрозаводске 28 июня временно прервется вещание радиостанций «Европа Плюс», «Калина Красная» и «Наше Радио». Эфир будет остановлен с 8 до 13 часов из-за плановых профилактических работ.

Отключения телевещания на предстоящей неделе возможны в поселках Ламбасручей, Паданы и Софпорог. Перерывы в подаче сигнала связаны с плановыми отключениями электроэнергии. Полный график можно посмотреть по ссылке. Фото livejournal.com