Чартеры из Москвы впервые полетят в Карелию

Москву и Петрозаводск впервые соединят чартерными рейсами: 15 июля стартует программа TUI Россия. Туры сформированы на базе рейсов «Северсталь Авиа», заявленная частота - два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, сообщает АТОР.

Самолеты будут вылетать из московского Домодедово. Норма провоза бесплатного багажа - 20 кг и 8 кг ручная кладь. Время в пути составит 1 час 15 минут.

Туристам предлагаются различные туры по Карелии. Четырехдневный тур обойдется в 15 тысяч рублей и будет включать в себя экскурсию по Петрозаводску и знаменитым карельским достопримечательностям. В скором времени будут доступны и пятидневные туры - они будут стоить чуть дороже.

В АТОР также отметили, что у туристов также есть возможность забронировать только авиабилеты на чартерный перелет. Тарифы: от 2,9 тысячи рублей в одну сторону и от 5 тысяч рублей по маршруту Москва-Петрозаводск-Москва. Фото evo-rus.com