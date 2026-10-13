Популярные овощи подешевели в России в сентябре

Картофель и морковь больше всего потеряли в цене в магазинах страны

Фото "Петрозаводск говорит"

В сентябре в магазинах России среди овощей сильнее всего подешевели морковь и картофель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.

По информации источника, морковь потеряла в цене почти четверть, а картошка стала дешевле на 19 процентов. На третьем месте - белокочанная капуста (минус 14 процентов стоимости). Свекла в сентябре подешевела на 12,5 процента, а лук - на 11 процентов.

Аналитики связывают снижение цен с сезонным фактором. В период большой уборки урожая на рынок вышли дополнительные партии овощей. В итоге увеличенное предложение привело к стабилизации цен.

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