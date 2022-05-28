Популярная туристическая страна упростила правила въезда для россиян

С 30 мая россияне смогут оформлять визу в Индонезию по прибытии в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Россия, согласно последнему постановлению министерства юстиции и прав человека Индонезии от 27 мая, вошла в расширенный список из 72 стран, граждане которых имеют возможность оформлять визу по прибытии. В обновленный список были внесены также Бахрейн, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Оман, Перу, Сербия и Украина.

Срок действия визы будет ограничен периодом в 30 календарных дней с возможностью одной пролонгации еще на 30 календарных дней, стоимость первоначального оформления составит 35 долларов. Фото: pixabay.com/TheDigitalWay